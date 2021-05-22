В Башкирии бывшего сотрудника ДПС осудили за взяточничество

Как установлено следствием, подсудимый 2018-2020 году получал взятки от водителей, допустивших нарушение правил дорожного движения, за непривлечение последних к административной ответственности. Сумма взятки варьировалась от 2 до 30 тыс. рублей. Обвиняемый просил водителей перечислять деньги на банковскую карту своей матери. Всего таким образом им получено 62 тыс. рублей.

пресс-служба СУ СКР РБ