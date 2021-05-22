В Башкирии бывшего сотрудника ДПС осудили за взяточничество
В Иглинском районе суд вынес приговор 39-летнему экс-сотруднику ДПС. Его признали виновным во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР РБ.
Как установлено следствием, подсудимый 2018-2020 году получал взятки от водителей, допустивших нарушение правил дорожного движения, за непривлечение последних к административной ответственности. Сумма взятки варьировалась от 2 до 30 тыс. рублей. Обвиняемый просил водителей перечислять деньги на банковскую карту своей матери. Всего таким образом им получено 62 тыс. рублей.
пресс-служба СУ СКР РБ
Свою вину подсудимый признал. Его уволили из правоохранительных органов по отрицательным основаниям.
Бывшего сотрудника ДПС приговорили к 4 годам 2 месяцам условного лишения свободы, а также ему запретили занимать руководящие должности в течение 3 лет и назначили штраф в 200 тысяч рублей.
Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес МВД по Республике Башкортостан с целью усиления контроля за подчиненными сотрудниками в части соблюдения антикоррупционного законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.