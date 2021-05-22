В Башкирии двое парней похитили барана и сделали из него шашлык

Приятели приехали к мужу заявительницы в деревню Айская в Салаватском районе. Там они принялись распивать спиртные напитки. В ходе застолья гости и хозяева договорились о том, что неплохо было бы обменять одного барана на двух поросят. После разговора подозреваемые уехали к себе в Дуванский район, но по пути одному из друзей в голову пришла идея не менять поросят на барана, а просто украсть необходимое им животное. Глубокой ночью подозреваемые подъехали на автомобиле к дому своих знакомых, проникли во двор и похитили барана из сарая. Животное было в тот же день разделано, а мясо пожарено на углях.

пресс-служба МВД Башкирии