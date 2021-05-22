В Башкирии двое парней похитили барана и сделали из него шашлык
В Салаватском районе двое парней украли барана, зарезали его и пожарили. В полицию обратилась 36-летняя хозяйка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже. Ими оказались 21 и 23-летние парни, которые ранее уже имели проблемы с законом. В содеянном они признались.
Приятели приехали к мужу заявительницы в деревню Айская в Салаватском районе. Там они принялись распивать спиртные напитки. В ходе застолья гости и хозяева договорились о том, что неплохо было бы обменять одного барана на двух поросят. После разговора подозреваемые уехали к себе в Дуванский район, но по пути одному из друзей в голову пришла идея не менять поросят на барана, а просто украсть необходимое им животное. Глубокой ночью подозреваемые подъехали на автомобиле к дому своих знакомых, проникли во двор и похитили барана из сарая. Животное было в тот же день разделано, а мясо пожарено на углях.
пресс-служба МВД Башкирии
В отношении парней возбудили уголовное дело по статье "Кража". Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.