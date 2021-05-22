«Знания должны вновь стать одной из ценностей»: Путин обратился к участникам марафона «Новое знание»

При всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остаётся самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков. В связи с этим принципиально важно, чтобы постоянными участниками программ общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства.

Владимир Путин, Президент РФ