«Знания должны вновь стать одной из ценностей»: Путин обратился к участникам марафона «Новое знание»

Владимир Путин обратился к участникам марафона «Новое знание», который проходит с 20 по 22 мая в 8 городах России. Именно 22 мая запускаются онлайн-площадки обновленного общества «Знание».

Фото №1 - «Знания должны вновь стать одной из ценностей»: Путин обратился к участникам марафона «Новое знание»

По словам главы государства, оно не одно десятилетие являлось флагманом массового просвещения. Также, отметил Владимир Путин, общество сыграло важную роль в жизни поколений.

Именно через доступные программы лекториев общества «Знание» люди в самых отдалённых уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства.

Владимир Путин, Президент РФ

Он подчеркнул, что общество рассчитано на все возрасты и учитывает совершенно разные интересы. И сегодня оно призвано показывать истории успеха представителей разных профессий, будь то врачи или бизнесмены, учителя или деятели культуры.

При всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остаётся самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков. В связи с этим принципиально важно, чтобы постоянными участниками программ общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства.

Владимир Путин, Президент РФ

По словам Путина, их опыт и личный пример должны стать лучшей мотивацией того, чего государство добивается от молодых людей, а также мотивацией получать новые знания, развиваться дальше и расширять свой кругозор.

Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной, и это ключевая цель обновлённого общества «Знание».

Владимир Путин, Президент РФ
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По итогам своего обращения Владимир Путин выразил уверенность, что «Знание» позволит участникам найти себя и свой путь к успеху.

Фото: скриншот видеообращения Владимира Путина 

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