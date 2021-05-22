«Знания должны вновь стать одной из ценностей»: Путин обратился к участникам марафона «Новое знание»

Владимир Путин обратился к участникам марафона «Новое знание», который проходит с 20 по 22 мая в 8 городах России. Именно 22 мая запускаются онлайн-площадки обновленного общества «Знание».
По словам главы государства, оно не одно десятилетие являлось флагманом массового просвещения. Также, отметил Владимир Путин, общество сыграло важную роль в жизни поколений.
Он подчеркнул, что общество рассчитано на все возрасты и учитывает совершенно разные интересы. И сегодня оно призвано показывать истории успеха представителей разных профессий, будь то врачи или бизнесмены, учителя или деятели культуры.
По словам Путина, их опыт и личный пример должны стать лучшей мотивацией того, чего государство добивается от молодых людей, а также мотивацией получать новые знания, развиваться дальше и расширять свой кругозор.
По итогам своего обращения Владимир Путин выразил уверенность, что «Знание» позволит участникам найти себя и свой путь к успеху.
Фото: скриншот видеообращения Владимира Путина