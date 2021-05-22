Уфа оказалась в списке самых патриотичных городов России

Уфа попала в список из 22 городов России, признанных по результатам социологического опроса, самыми патриотичными. Всего в рамках опроса было проведено 2 640 личных и телефонных интервью с жителями страны.
Социологический опрос граждан проводился в апреле этого года независимым исследовательским агентством Zoom Market. Они поставили цель выяснить, какие города России наиболее патриотичны.
Принимавшим участие в исследовании жителям задавали вопрос о том, гордятся ли они, что являются гражданами России, беспокоит ли их будущее и настоящее государства, а также могут ли они назвать себя патриотами.
Уфа оказалась на 14 месте среди 22 городов. Первое место в списке заняла Махачкала, второе – Волгоград, третье – Челябинск. Последними в перечне стали Санкт-Петербург и Москва.
Фото: интернет