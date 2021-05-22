На следующей неделе синоптики Башкирии прогнозируют перепады температуры и грозы

В Башкирии на следующей неделе ожидается перепад температуры воздуха. Кроме того, уверены синоптики, местами даже может пройти гроза.

В республиканском Гидрометцентре рассказали, что контрастные погодные условия ожидаются из-за активизации атмосферных процессов. Очень жаркая погода прогнозируется на территории региона уже в понедельник, 24 мая. Синоптики обещают до 35 градусов жары днем и до 20 градусов – ночью.

С 25 по 27 мая воздух немного остынет. Ночью может быть от 5 до 11 градусов тепла, а днем – от 20 до 26 градусов.