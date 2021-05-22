Двое жителей Башкирии ответят в суде за организацию азартных игр

Двоим жителям Башкирии предстоит ответить в суде за совершенное преступление – незаконную организацию азартных игр. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Стерлитамака в отношении двух местных жителей.

Сообщается, что оба обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. Они, рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, начали свою деятельность в 2020 году.

По версии следствия, обвиняемые с августа по октябрь 2020 года и в марте 2021 года в арендованных жилых домах установили 26 игровых аппаратов. Молодые люди самостоятельно осуществляли контроль за клиентами, включали игровые консоли, брали деньги, начисляли баллы. Пресс-служба прокуратуры РБ