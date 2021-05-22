Двое жителей Башкирии ответят в суде за организацию азартных игр

Двоим жителям Башкирии предстоит ответить в суде за совершенное преступление – незаконную организацию азартных игр. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Стерлитамака в отношении двух местных жителей.

Фото №1 - Двое жителей Башкирии ответят в суде за организацию азартных игр

Сообщается, что оба обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. Они, рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, начали свою деятельность в 2020 году.

По версии следствия, обвиняемые с августа по октябрь 2020 года и в марте 2021 года в арендованных жилых домах установили  26 игровых аппаратов. Молодые люди самостоятельно осуществляли контроль за клиентами, включали игровые консоли, брали деньги, начисляли баллы.

Пресс-служба прокуратуры РБ

Деятельность организаторов игр была в итоге остановлена, игровое оборудование изъято правоохранителями. Сами преступники вину свою признали, а уголовное дело отправилось в суд, где вскоре будет рассмотрено, а после – озвучено решение относительно наказания.

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