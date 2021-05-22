На марафоне «Новое знание» Михаил Мишустин заявил, что информация является «новой нефтью»

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил сегодня, 22 мая, по видеосвязи на марафоне «Новое знание», онлайн-площадки которого работают в этот день в разных уголках страны. По мнению Михаила Мишустин, информация в наше время стала новой нефтью.

Премьер-министр отметил, что данные, то есть различного рода информация – это новые нефть, платина и золото XI века. При этом полученные нами данные, отметил Михаил Мишустин, могут и разрушать, и могут быть источником заработков. Спикер считает, что в интернете можно встретить информацию и достоверную, и напротив – фальшивую.

Сейчас свою страничку или блог может завести в интернете любой. Когда вы читаете статьи или пост в социальных сетях, то не всегда имеете дело с достоверным источником информации. Ведь далеко не каждый является профессионалом, который способен компетентно рассуждать о многих вопросах. Михаил Мишустин, Премьер-министр РФ

Обращаясь к участникам марафона, Михаил Мишустин подчеркнул, что общество «Знание» - это ресурс, который может дать реальные знания. Также он пожелал всем участникам воплотить свои мечты и верить в себя.