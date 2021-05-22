Житель Башкирии хотел «поскорее воспользоваться» интимными услугами, но потерял деньги

Житель Башкирии нашел в интернете сайт, где постелям ресурса предлагали воспользоваться интимными услугами девушек легкого поведения. Мужчина, желая воспользоваться этим предложением, в итоге просто потерял деньги.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 29-летний мужчина обнаружил на сайте, что условием сайта было внесение предоплаты. Но и после этого пострадавший не получил возможности использовать услуги сайта. Оказалось, что нужно было также оплатить некую страховую сумму – свыше 40 тысяч рублей.

Надеясь как можно скорее встретиться, наконец, с одной из девушек с сайта и воспользоваться услугами интимного характера, мужчина перевел все необходимые деньги на предоставленный номер.

Скоро он понял, что с девушкой легкого поведения он уже не встретится, а все деньги потеряны. После этого пострадавший направил сообщение о мошенничестве в полицию.