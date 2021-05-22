В Башкирии выяснили причину гибели молодого рабочего

В Башкирии сотрудники Гострудинспекции выяснили причины и обстоятельства, которые привели к гибели молодого подсобного рабочего. Все произошло еще в марте в Белорецке.

В тот день на ул. Косоротова бригада убирала спиленные ветки на проезжей части. Тогда один из рабочих, 28-летний мужчина, стал жертвой наезда автомобиля. Травмы привели к смерти на месте.

Выяснилось, что на проезжей части были установлены и дорожные знаки, и сигнальные конусы, а сами работники были одеты в светоотражающие жилеты. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции РБ.

Установлено, что водитель, совершивший наезд, не учёл наличия предупреждающих дорожных знаков и двигался на высокой скорости, причиной смертельного несчастного случая стало нарушение правил дорожного движения. Отделом МВД России по Белорецкому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Пресс-служба Гострудинспекции РБ

Кроме этого, во время расследования несчастного случая стало понятно, что работодатель нарушал требования охраны труда.