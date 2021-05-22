Жители Нефтекамска пожаловались прокурору на дороги и нарушения прав ребенка-инвалида

В Нефтекамске прокурор Башкирии Владимир Ведерников встретился с жителями, чтобы узнать о проблемах. В ходе встречи было принято более 50 граждан.

В пресс-службе республиканской прокуратуры рассказали, что жители пожаловались прокурору на нарушения трудового законодательства, также озвучили проблемы в сфере ЖКХ, поведали о бездействии правоохранителей, приставов. Обсуждались и другие темы.

Так, один из жителей Нефтекамска выразил недовольство ненадлежащим состоянием дороги в частном секторе. В итоге после подтверждения факта в отношении главы местной администрации было вынесено представление об устранении нарушений.

Еще одна жалоба касалась нарушения прав ребенка-инвалида. Ему не оказывалось бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами.

В целях восстановления прав инвалида прокурор города внес в адрес главного врача больницы представление, а также обратился в суд с заявлением о взыскании денежных средств, затраченных родителями на приобретение медикаментов. Пресс-служба прокуратуры РБ

Отмечено, что по всем обращениям, поступившим во время встречи, организованы проверки, которые контролирует руководитель прокуратуры РБ.