В Уфе восстанавливают набережную Белой после половодья

В Уфе на набережной Белой проводятся восстановительные работы после весеннего половодья. Из-за поднявшихся вод реки частично разрушился парапет вдоль лестницы.

В администрации Уфы рассказали, что все элементы конструкции были возведены по проектно-сметной документации, которая ранее прошла госэкспертизу. Однако воды все же оставили после себя некоторые разрушения.

Данная конструкция состоит из монолитного железобетона и облицована декоративными плитами. Разрушение декоративных плит произошло в результате возникновения ледового затора – нагромождение льда и связанного с этим механического воздействия. Пресс-служба администрации Уфы

Сейчас работами на территории набережной вдоль Белой занимается подрядчик. И уже до 30 мая он должен будет завершить ремонт в рамках гарантийных обязательств. Чтобы не допустить разрушения в дальнейшем, конструкцию парапета дополнительно усиливают.