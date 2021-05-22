В Уфе восстанавливают набережную Белой после половодья

В Уфе на набережной Белой проводятся восстановительные работы после весеннего половодья. Из-за поднявшихся вод реки частично разрушился парапет вдоль лестницы.
В администрации Уфы рассказали, что все элементы конструкции были возведены по проектно-сметной документации, которая ранее прошла госэкспертизу. Однако воды все же оставили после себя некоторые разрушения.
Сейчас работами на территории набережной вдоль Белой занимается подрядчик. И уже до 30 мая он должен будет завершить ремонт в рамках гарантийных обязательств. Чтобы не допустить разрушения в дальнейшем, конструкцию парапета дополнительно усиливают.
Фото: пресс-служба администрации Уфы