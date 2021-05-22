Последний звонок 2021: как отметили праздник в Уфе

Последний звонок прозвенел сегодня для 18,5 тыс. 11-классников и 42 тысяч девятиклассников республики. Традиционно в этот день торговые точки региона отменили продажу алкогольных напитков. В связи с пандемией коронавируса также решили не проводить «Весенний бал». Тем не менее, праздничного настроения у выпускников это не испортило.

Сегодня эти ребята и виновники торжества, и главные звезды на праздничном концерте. К выпускному ученики лицея №136 готовились тщательно, не забывая при этом о пока еще не законченной учебе.

В этом году лицей №136 заканчивают 52 ученика. Они в течение 11 лет очень хорошо себя показывали. Я думаю, что они нас не подведут. Шамсулла Хабибрахманов, директор башкирского лицея №136 им. М. Искужина

Праздничную эстафету подхватывают младшие классы. Главный подарок старшим товарищам, конечно же, танец и обещание учиться также усердно, как и они. Каждое мгновение торжества стараются запечатлеть на камеры смартфонов родители, которых все же было решено пустить на мероприятие, при условии что оно пройдет на свежем воздухе.

Нас в школу не пускают из-за эпидемии, так скажем. Но мы собираемся около школы, здесь всегда очень красиво, организуют праздники. Стоим, переживаем за наших детей. Немного радуемся и расстраиваемся заодно. Регина Суфиярова, жительница Г. Уфы

Слова благодарности звучат не только учителям, но и родителям. Выпускники пригласили своих пап и мам на школьный вальс. Обнимая детей, они понимают, что их детство уже закончилось. И для них звенит последний школьный звонок.

Цветы, белые сарафаны, ленты «Выпускник- 2021». Гимназию №91 оканчивают 55 11-классников. Для многих эта школа стала вторым домом.

11 лет у нас был один коллектив. Точнее девять, потом еще пришли люди. И так грустно. Мы реально стали как одна большая семья. Братья, сестры, классная руководительница – как мама. Вот поэтому тяжело очень. Елизавета Костырева, выпускница гимназии №91

В прошлом году в связи эпидобстановкой последний звонок прошел в онлайн режиме. На этот раз праздник разрешили провести очно. Но пригласили только выпускные классы и их родителей. Массовые мероприятия с участием пока еще школьников тоже отменены. Тем не менее, этот день выпускники запомнят на всю жизнь. Уроков больше не будет.