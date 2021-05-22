Последний звонок 2021: как отметили праздник в Уфе

Последний звонок прозвенел сегодня для 18,5 тыс. 11-классников и 42 тысяч девятиклассников республики. Традиционно в этот день торговые точки региона отменили продажу алкогольных напитков. В связи с пандемией коронавируса также решили не проводить «Весенний бал». Тем не менее, праздничного настроения у выпускников это не испортило.
Сегодня эти ребята и виновники торжества, и главные звезды на праздничном концерте. К выпускному ученики лицея №136 готовились тщательно, не забывая при этом о пока еще не законченной учебе.
Праздничную эстафету подхватывают младшие классы. Главный подарок старшим товарищам, конечно же, танец и обещание учиться также усердно, как и они. Каждое мгновение торжества стараются запечатлеть на камеры смартфонов родители, которых все же было решено пустить на мероприятие, при условии что оно пройдет на свежем воздухе.
Слова благодарности звучат не только учителям, но и родителям. Выпускники пригласили своих пап и мам на школьный вальс. Обнимая детей, они понимают, что их детство уже закончилось. И для них звенит последний школьный звонок.
Цветы, белые сарафаны, ленты «Выпускник- 2021». Гимназию №91 оканчивают 55 11-классников. Для многих эта школа стала вторым домом.
В прошлом году в связи эпидобстановкой последний звонок прошел в онлайн режиме. На этот раз праздник разрешили провести очно. Но пригласили только выпускные классы и их родителей. Массовые мероприятия с участием пока еще школьников тоже отменены. Тем не менее, этот день выпускники запомнят на всю жизнь. Уроков больше не будет.
Школьный звонок прозвенел для выпускников в последний раз. Он же стал для них первым звонком уже во взрослую жизнь. Кстати, ЕГЭ в этом году должны будут сдавать только те, кто планирует поступить в высшее учебное заведение. Ну а всем остальным для получения аттестата о среднем образовании достаточно сдать выпускные экзамены по русскому языку и математике.