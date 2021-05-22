В Уфе прошли дебаты участников предварительного голосования «Единой России»

Привлечение инвестиций, экологический транспорт, комфортная городская среда. Что еще нужно сделать, чтобы жизнь в столице республики стала привлекательней? Об этом сегодня говорили участники праймериз. В Уфе прошли завершающие дебаты предварительного голосования «Единой России».

Среди спикеров и действующие депутаты, и те, кто впервые собирается посвятить себя законотворчеству. К примеру, действующий главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, банкир из Москвы Владимир Сенин, руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин. Во время дебатов присутствующие в студии обсудили практически все сферы. Уже 24 мая стартует электронное голосование за участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Очное пройдет 30 мая.