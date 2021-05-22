В Уфе стартовал III конноспортивный турнир «Терра Башкирия»

Победитель первого турнира «Терра Башкирия» стал третьим, а обскакал всех разводчик скота из Кугарчинского района. Сегодня в Уфе стартовал III в истории конноспортивный турнир «Терра Башкирия». Жокеи-любители из четырех районов республики приехали на обновленный ипподром «Акбузат», чтобы выступить на первом этапе соревнований.

Победная скачка Диниса Курбанаева из Кугарчинского района получилась драматичной. Один из самых известных участников турнира – победитель первых состязаний – на старте случайно сбивает своего отца. Все обошлось, но Динис еще долго не мог прийти в себя. Свою победу на отборочном этапе соревнований мальчик посвятил папе.

Прошло не так уж. Отца сбил. Ладно, что все нормально. Хотел извиниться перед ним и еще поблагодарить его. Динис Курбанаев, серебряный призер первого этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия-2021» /Кугарчинский район/

В первом этапе турнира приняли участие жокеи-любители из Абзелиловского, Кугарчинского, Бижбулякского и Чекмагушевского районов. Не приехали только представители Татышлинского района. Причина их отказа от участия выясняется. Зато мероприятие посетила Айгуль Муратова. В прошлом году спортсменка из Чишминского района сотворила сенсацию став победительницей второго сезона «Терры Башкирии». В этом году она намерена повторить успех и возможно уже на своей лошади.

Каждый день у меня тренировки с ней. Она дерзкая, бывает не слушается. Но старательная и скорость у нее хорошая. Айгуль Муратова, победительница конноспортивного турнира «Терра Башкирия-2020» /Чишминский район/

Всего в республиканском турнире принимают участие представители 54 районов. Но именно участникам первого этапа соревнований пришлось труднее всего. Слишком мало времени было на подготовку, а отбор получился жестким. Не только среди жокеев, но и лошадей. В скачках принимают участие лошади только башкирской породы – это одно из главных условий турнира. Ведь задача организаторов – привлечь внимание к проблемам коневодства в республике и разведению лошадей именно этой породы. В следующем году правила участия в турнире ужесточат еще сильнее – у лошадей должен будет иметься паспорт. Вот и сейчас некоторые участники узнавали об изменениях в составе незадолго до скачки.

Жокеев не меняли. Лошадей поменяли, который изначально заявился Назар Тагиров, сел на свою лошадь, а Марсель Сафин сел на ту, которую поменяли. Шаймурат Набиуллин, начальник отдела сельского хозяйства Абзелиловского района

Увеличились и призовые. Кстати, денежное вознаграждение за победу на отборочных этапах и финальных скачках возрастает с каждым годом. А вот правила соревнований остались те же. Сначала определились победители и призеры среди районов. Жокеи выступали на знакомых им привезенных лошадях. А в финальных скачках животных определяли по жребию. Причем по правилам турнира победитель первого финала должен пересесть на лошадь, показавшую худшее время и так далее. По итогам двух решающих заездов больше всех очков набрал Азамат Жармухаметов из Кугарчинского района. Уже после победы жокей признался, что почти не управлял лошадьми, доставшимися ему по жребию, а они сами сделали свое дело.

Мы разговариваем же с лошадьми, они нас знают, а мы их. Азамат Жармухаметов, победитель конноспортивного турнира «Терра Башкирия-2021» /Кугарчинский район/