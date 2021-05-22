В Уфе показали, как проходит подготовка вожатых для работы в летних лагерях

В этом году в пионерские лагеря родителей пускать не будут. Такое новшество ввели, чтобы обезопасить детей в условиях пандемии. Воспитанием подростков на период смены, а это, как правило, 21 день, займутся вожатые. В школе подготовки «Дустар» сейчас проходят обучение 550 студентов.

В лагере за ребенком не заправит кровать мама или папа. Такая самостоятельная жизнь в течение трех недель. В этом году ещё и новшество. В течение смены дети не будут видеться даже с родителями, это сделано для безопасности в условиях пандемии.

Обучение будущие вожатые начали проходить еще осенью. В школе подготовки «Дустар» разработана дополнительная общеобразовательная программа в соответствии с требования общероссийского профессионального стандарта. Теория и практика, онлайн и офлайн. В этом году курсы проходят 550 вожатых.