В Уфе подвели итоги III Открытых Евразийских игр боевых искусств

По итогам всех выступлений места в общекомандном зачете распределились следующим образом: лучшими стали хозяева турнира. Второй результат показали гости из Самарской области. Третьи – представители Челябинской области. Отдельно подвели итоги лучших команд среди регионов России с численностью до 1,5 миллиона человек. Там на первом месте оказались спортсмены Ульяновской области. Также организаторы отметили представителей СМИ. В том числе и БСТ.