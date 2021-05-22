В Уфе подвели итоги III Открытых Евразийских игр боевых искусств

В Уфе подвели итоги III Открытых Евразийских игр боевых искусств. Напомним, в мультиспортивном форуме приняли участие свыше четырех тысяч атлетов из 53 регионов России.

По итогам всех выступлений места в общекомандном зачете распределились следующим образом: лучшими стали хозяева турнира. Второй результат показали гости из Самарской области. Третьи – представители Челябинской области. Отдельно подвели итоги лучших команд среди регионов России с численностью до 1,5 миллиона человек. Там на первом месте оказались спортсмены Ульяновской области. Также организаторы отметили представителей СМИ. В том числе и БСТ.

Игры получились представительными, даже глобальными. Сейчас все соцсети гудят про эти игры. Очень популярны все эти информационные отклики, со всех регионов и других стран звонки идут.

Александр Соснин, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии