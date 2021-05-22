В Уфе выбрали лучшего детского стоматолога

50 лет на службе детям. В честь полувекового юбилея со дня своего основания детская стоматологическая поликлиника №3 провела республиканский конкурс. Его участниками стали 24 стоматолога, ортодонта и зубных техника из городов и районов Башкортостана.

В связи с пандемией лучшего врача выявляли в онлайн-режиме. Специалисты прислали членам жюри самые сложные случаи в своей практике и рассказали, как они возвращали детям здоровые улыбки.

Врачи-стоматологи отмечают, что за здоровьем полости рта ребенка нужно следить особенно тщательно и при малейшей жалобе обращаться к специалистам. Лучшие из дантистов, которые по итогам конкурса набрали наибольшее количество баллов, стали обладателями дипломов, кубков и специальных призов от спонсоров. После церемонии они рассказали, как готовят маленьких пациентов к лечению и кто им помогает в решении сложных случаев.