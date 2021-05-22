Хор Башкирского театра оперы и балета поможет Уфимскому хоспису

Хор Башкирского государственного театра оперы и балета поможет в строительстве хосписа. Артисты решили организовать благотворительный концерт. Все вырученные средства будут переданы стационару паллиативной помощи.
Произведение разбирают, словно на кирпичики, прорабатывая каждую деталь. Чтобы уже на сцене они идеально слились в музыкальном полотне.
Кажется, если бы эта музыка обладала физической силой, но она отрывала бы слушателей от земли. Звучание хора зачаровывает точно так же, как и движения хормейстера. Кажется, он тоже поёт, но жестами.
На благотворительном концерте хор исполнит два произведения: «Мессу» Владимира Чолака и православный шедевр Александра Гречанинова «Литургия Святого Иоанна Златоуста». Духовная музыка, считают артисты, как никакая другая подходит для предстоящего концерта.
И это очень похоже на то, как идет строительство хосписа. С самого начала его возводят на деньги собранные неравнодушными. Все средства артисты театра отправят на закупку медицинского оборудования.
С инициативой сделать концерт благотворительным выступили главный хормейстер и руководство театра. Артисты идею поддержали.
Репетиции начались еще в начале прошлого года, но из-за пандемии концерт пришлось перенести. Хотя одно выступление все же состоялось в стенах Крестовоздвиженского храма. Для них уже не впервой подобные выступления. Не так давно они организовывали концерт в интернате для слабовидящих.