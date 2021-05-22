Хор Башкирского театра оперы и балета поможет Уфимскому хоспису

Хор Башкирского государственного театра оперы и балета поможет в строительстве хосписа. Артисты решили организовать благотворительный концерт. Все вырученные средства будут переданы стационару паллиативной помощи.

Произведение разбирают, словно на кирпичики, прорабатывая каждую деталь. Чтобы уже на сцене они идеально слились в музыкальном полотне.

Кажется, если бы эта музыка обладала физической силой, но она отрывала бы слушателей от земли. Звучание хора зачаровывает точно так же, как и движения хормейстера. Кажется, он тоже поёт, но жестами.

На благотворительном концерте хор исполнит два произведения: «Мессу» Владимира Чолака и православный шедевр Александра Гречанинова «Литургия Святого Иоанна Златоуста». Духовная музыка, считают артисты, как никакая другая подходит для предстоящего концерта.

И это очень похоже на то, как идет строительство хосписа. С самого начала его возводят на деньги собранные неравнодушными. Все средства артисты театра отправят на закупку медицинского оборудования.

Оборудование для ребенка с неизлечимым заболеванием – это возможность есть, дышать, спать. Нам необходимы концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и НИВЛ, аспираторы, расходные материалы для энтерального питания и многое другое на общую суммы 11 миллионов рублей. Мы очень благодарны коллективу и руководству театра за их инициативу. Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь Уфимского хосписа

С инициативой сделать концерт благотворительным выступили главный хормейстер и руководство театра. Артисты идею поддержали.