В Башкирии стартовал фестиваль исторической реконструкции «Река времени»

Пушечные залпы недалеко от города. В Бирске сегодня открылся фестиваль исторической реконструкции «Река времени». Зрителям показали, как в 17-м веке проходили боевые учения так называемых потешных полков Петра I, которые в будущем стали основой армии и разгромили под Полтавой шведов.

Мушкеты, пушки и люди в одеянии стрельцов. Словно переносишься на несколько столетий назад. На берегу реки Белой раскинулся стрелецкий лагерь образца 17 века. Здесь и участники исторического клуба из Бирска, и гости из других регионов страны.

Мы пытаемся здесь применить на себя, как эти люди жили. Мы стараемся пользоваться посудой, стараемся пользоваться палатками. Через некоторое время возьмем и покажем, как все это происходило, как это действовало. Сергей Будылкин, руководитель исторического клуба «Московские стрельцы» /Московская область/

Сформированные еще Иваном Грозным и служившие до начала 18 века. Во многом благодаря стрельцам крепла будущая армия Петра I. Опытные мушкетеры в учениях натаскивали создаваемые в русском царстве потешные полки. Один из таких фрагментов и был взят за основу сегодняшней реконструкции.

Это не реконструкция боя, а то, как проходили учения потешных полков. В те времена все было очень серьезно, бойцы не расслаблялись ни на минуту. Ведь иногда в таких учениях применяли боевые заряды, чтобы солдаты чувствовали ответственность. Не обходилось без раненных и убитых.

Русские мушкетеры заслужили репутацию стойких войнов. Когда другие бежали с поля боя, стрельцы продолжали биться. Так воспитывался дух солдат армии нового строя. В 1709 году потешные полки в составе русского войска под командованием Петра I разгромили шведскую армию. Полтавская битва стала переломным моментом в Северной войне.

В 21 году исполняется 300 лет. Это круглая дата с момента образования Российской империи, это ознаменовалось победой России в Северной войне, как раз которую держала та армия, которая начала свои учения именно с потешных полков. Руслан Хамидуллин, руководитель военно-исторического клуба «Бирские стрельцы»