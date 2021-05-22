В Башкирии стартовал фестиваль исторической реконструкции «Река времени»

Пушечные залпы недалеко от города. В Бирске сегодня открылся фестиваль исторической реконструкции «Река времени». Зрителям показали, как в 17-м веке проходили боевые учения так называемых потешных полков Петра I, которые в будущем стали основой армии и разгромили под Полтавой шведов.
Мушкеты, пушки и люди в одеянии стрельцов. Словно переносишься на несколько столетий назад. На берегу реки Белой раскинулся стрелецкий лагерь образца 17 века. Здесь и участники исторического клуба из Бирска, и гости из других регионов страны.
Сформированные еще Иваном Грозным и служившие до начала 18 века. Во многом благодаря стрельцам крепла будущая армия Петра I. Опытные мушкетеры в учениях натаскивали создаваемые в русском царстве потешные полки. Один из таких фрагментов и был взят за основу сегодняшней реконструкции.
Это не реконструкция боя, а то, как проходили учения потешных полков. В те времена все было очень серьезно, бойцы не расслаблялись ни на минуту. Ведь иногда в таких учениях применяли боевые заряды, чтобы солдаты чувствовали ответственность. Не обходилось без раненных и убитых.
Русские мушкетеры заслужили репутацию стойких войнов. Когда другие бежали с поля боя, стрельцы продолжали биться. Так воспитывался дух солдат армии нового строя. В 1709 году потешные полки в составе русского войска под командованием Петра I разгромили шведскую армию. Полтавская битва стала переломным моментом в Северной войне.
В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Поэтому завтра участники фестиваля «Река времени» в Бирске планируют показать зрителям еще одну реконструкцию – лето 1941 года.