Марафон «Новое знание» посмотрели около 20 млн человек

Просветительский марафон «Новое знание» собрал около 20 миллионов человек зрителей. Об этом сообщает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Напомним, с 20 по 22 мая в восьми городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске) прошла серия лекций для активной молодёжи страны от самых актуальных спикеров. Среди 150 выступающих был американский миллиардер, глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск, который ответил на вопросы российских студентов.