В Уфе 2-летний малыш выпал из окна

Вечером 22 мая в службу спасения Уфы поступило сообщение о пострадавшем 2-летнем ребёнке. Мальчик выпал из окна.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, инцидент произошёл в девятиэтажке №19/1 по улице Баязита Бикбая. 2-летний малыш играл у окна на втором этаже, но случайно облокотился на москитную сетку и сорвался вниз.