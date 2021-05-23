На набережной в Уфе после половодья начались восстановительные работы

Набережная реки Белой в Уфе серьёзно пострадала после паводка. 22 мая начались восстановительные работы общественного пространства.

В ходе весеннего ледохода на набережной произошло разрушение парапета вдоль лестничного схода. Элементы конструкции были выполнены в соответствии с проектной документацией, прошедшей всю необходимую экспертизу, однако это не спасло набережную от сильного разрушения.

До 30 мая планируется завершить все восстановительные работы. Также парапет будет дополнительной усилен, чтобы избежать повторного разрушения.

Напомним, на строительство набережной в Уфе было потрачено 5 миллиардов рублей, 3,5 из которых было выделено из федерального бюджета.