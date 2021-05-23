В Башкирии COVID-19 нашли у ещё 90 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у ещё 90 человек. При этом общее количество заболевших достигло 37 485 случаев.

С выздоровлением было выписано всего 35 272 человека. Этот показатель за сутки увеличился на 92 пациента. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания (за всё время пандемии – 507).