В Уфе мужчина в шортах устроил пьяную потасовку

В социальных сетях появилась видеозапись пьяной драки с улиц Уфы. На кадрах хорошо видно, как неизвестный мужчина избил троих человек.

Инцидент произошёл у дома №21 по улице Испытателей. Пьяный мужчина повздорил с компанией и устроил драку. Одного из оппонентов он ударил в лицо, а когда тот упал, пнул его ногами. Пострадавший сильно ударился головой. После мужчина в шортах избил ещё двоих человек.

Полиция приехала на место происшествия через 20 минут, но нападавшего сразу задержать не успела – он просто подбежал к подъезду и спрятался за железной дверью. Однако мужчину всё же доставили в местное отделение полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших мужчин пока ничего неизвестно.