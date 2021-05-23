В Башкирии в аварии погиб трёхкратный чемпион мира по сверхлёгкой авиации

21 мая трагически погиб трехкратный чемпион мира по сверхлегкой авиации Максим Семенов. 42-летний уфимец и его супруга попали в страшную аварию.

Семья передвигалась на снегоболотоходе, но в какой-то момент внезапно съехала с трассы в Караидельском районе. Машину перевернуло, а все находящиеся в салоне получили тяжёлые травмы. Для уфимца они оказались несовместимы с жизнью.

Максим и Альфия Семеновы три года подряд становились чемпионами мира по сверхлегкой авиации. У погибшего осталось двое маленьких детей.