В Башкирии в аварии погиб трёхкратный чемпион мира по сверхлёгкой авиации

21 мая трагически погиб трехкратный чемпион мира по сверхлегкой авиации Максим Семенов. 42-летний уфимец и его супруга попали в страшную аварию.

Фото №1 - В Башкирии в аварии погиб трёхкратный чемпион мира по сверхлёгкой авиации

Семья передвигалась на снегоболотоходе, но в какой-то момент внезапно съехала с трассы в Караидельском районе. Машину перевернуло, а все находящиеся в салоне получили тяжёлые травмы. Для уфимца они оказались несовместимы с жизнью.

Фото №2 - В Башкирии в аварии погиб трёхкратный чемпион мира по сверхлёгкой авиации

Максим и Альфия Семеновы три года подряд становились чемпионами мира по сверхлегкой авиации. У погибшего осталось двое маленьких детей.

Фото: соцсети; ГИБДД по РБ. 

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