В Уфе в день последних звонков провели рейд по точкам продажи алкоголя

За нарушение предусмотрен штраф. Так, для должностных лиц он варьируется от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции. Напомним, ограничение продажи алкоголя в день «Последнего звонка» действует в нашей республике с 2017 года.