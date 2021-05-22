В Уфе в день последних звонков провели рейд по точкам продажи алкоголя

Сегодня в Башкортостане действует сухой закон. Запрет распространяется на продажу алкоголя в магазинах, предприятия общепита ограничение не касается. Чтобы проверить соблюдение правил, члены партии «Единая Россия» провели рейд по продаже алкоголя в торговых точках.
Партийцы в качестве покупателей посещали магазины не только в Уфе, но и за пределами столицы. Например, в Михайловке.
За нарушение предусмотрен штраф. Так, для должностных лиц он варьируется от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции. Напомним, ограничение продажи алкоголя в день «Последнего звонка» действует в нашей республике с 2017 года.