В Уфе в день последних звонков провели рейд по точкам продажи алкоголя

Сегодня в Башкортостане действует сухой закон. Запрет распространяется на продажу алкоголя в магазинах, предприятия общепита ограничение не касается. Чтобы проверить соблюдение правил, члены партии «Единая Россия» провели рейд по продаже алкоголя в торговых точках.

Партийцы в качестве покупателей посещали магазины не только в Уфе, но и за пределами столицы. Например, в Михайловке.

Мы выявляем такие магазины, которые являются псевдообщепитами, которые ставят один стульчик, один столик, но санусловия не соответствуют нормам. И Министерство торговли, и МВД, и мы боремся с такими псевдообщепитами.

Денис Михайлов, заместитель председателя проекта «Безопасная республика» партии «Единая Россия»

За нарушение предусмотрен штраф. Так, для должностных лиц он варьируется от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции. Напомним, ограничение продажи алкоголя в день «Последнего звонка» действует в нашей республике с 2017 года.

Уфимская волна