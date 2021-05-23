«Приходится скрываться»: как живут ВИЧ-инфицированные в Башкирии

«У вас ВИЧ». С начала года эту фразу в республике услышали около 500 человек. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что в России ожидается рост заболевших. Виной тому коронавирус. Из-за пандемии в прошлом году снизилась диагностика, соответственно, те, кто не знает о своем статусе, может неосознанно заразить еще больше людей. Но если вовремя начать лечение, спасти можно и себя, и близких. Истории тех, кто уже получил положительный результат.

В этот момент было страшнее, чем когда врачи сообщили ей о ее диагнозе, признается Фаина. Она заразилась ВИЧ от мужа. О том, что ребенок тоже болен, девушка узнала после того, как сын стал часто и сильно болеть. Все указывало на низкий иммунитет. Результат теста – положительный.

Я спасали своего ребенка, я уже знала, что делать. Мы быстро-быстро "подняли" клеточки, сейчас все хорошо. Родила в 2006 году, а о диагнозе узнала в 2010-м. Муж заразил меня во время лактации, а я заразила ребенка. Фаина

Супруг Фаины умер. Болезнь мужчина считал несуществующей – заговором фармкомпаний. Он отказывался от лечения. Но смерть оказалось реальной. Заболевание перешло в стадию СПИД. Фаина же начала принимать антиретровирусную терапию. Благодаря этому она может вести нормальный образ жизни.

Ограничения только в том, что нам приходится скрываться, к сожалению. Молчать о своем диагнозе. Фаина

Действие АРВТ-терапии заключается в том, что ВИЧ-положительный человек достигает нулевой вирусной нагрузки и не способен заразить партнера даже при незащищенном половом контакте. Альберт живет с диагнозом уже больше 20 лет. За это время успел построить семью. Лекарства начала принимать сразу, как узнал о диагнозе.

У меня здоровые дети. У жены отрицательные показатели, я не заразил ее, потому что принимал терапию. Альберт

В Башкортостане с диагнозом ВИЧ живут 23 тысячи человек. Но зараженных, говорит председатель организации «Позитивная среда» Артур Гильванов, намного больше. Но о них не знают ни окружающие, ни они сами.

В течение первых трех – шести месяцев может не проявляться и в последующее время не подавать признаков. Человек может не знать, может заражать партнеров. Если хоть один в раз в жизни был незащищенный половой акт, то вы находитесь в зоне риска. Артур Гильванов, председатель АНО «Позитивная среда»

Из-за пандемии выявляемость упала. Если обычно диагноз ВИЧ за год ставится почти трем тысячам жителям республики. То за 2020 эта цифра меньше на 800 человек. Это значит, что примерно такое количество ВИЧ-инфицированных по-прежнему находятся в неведение.

Каждому человеку нужно сдавать тест. Это делается бесплатно и анонимно. Артур Гильванов, председатель АНО «Позитивная среда»