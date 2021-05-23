«Приходится скрываться»: как живут ВИЧ-инфицированные в Башкирии

«У вас ВИЧ». С начала года эту фразу в республике услышали около 500 человек. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что в России ожидается рост заболевших. Виной тому коронавирус. Из-за пандемии в прошлом году снизилась диагностика, соответственно, те, кто не знает о своем статусе, может неосознанно заразить еще больше людей. Но если вовремя начать лечение, спасти можно и себя, и близких. Истории тех, кто уже получил положительный результат.
В этот момент было страшнее, чем когда врачи сообщили ей о ее диагнозе, признается Фаина. Она заразилась ВИЧ от мужа. О том, что ребенок тоже болен, девушка узнала после того, как сын стал часто и сильно болеть. Все указывало на низкий иммунитет. Результат теста – положительный.
Супруг Фаины умер. Болезнь мужчина считал несуществующей – заговором фармкомпаний. Он отказывался от лечения. Но смерть оказалось реальной. Заболевание перешло в стадию СПИД. Фаина же начала принимать антиретровирусную терапию. Благодаря этому она может вести нормальный образ жизни.
Действие АРВТ-терапии заключается в том, что ВИЧ-положительный человек достигает нулевой вирусной нагрузки и не способен заразить партнера даже при незащищенном половом контакте. Альберт живет с диагнозом уже больше 20 лет. За это время успел построить семью. Лекарства начала принимать сразу, как узнал о диагнозе.
В Башкортостане с диагнозом ВИЧ живут 23 тысячи человек. Но зараженных, говорит председатель организации «Позитивная среда» Артур Гильванов, намного больше. Но о них не знают ни окружающие, ни они сами.
Из-за пандемии выявляемость упала. Если обычно диагноз ВИЧ за год ставится почти трем тысячам жителям республики. То за 2020 эта цифра меньше на 800 человек. Это значит, что примерно такое количество ВИЧ-инфицированных по-прежнему находятся в неведение.
ВИЧ – это крайне агрессивный вирус. Он разрушает все системы организма. Поэтому важно как можно раньше узнать диагноз и начать принимать терапию, остановив тем самым болезнь хотя бы на себе.