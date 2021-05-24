В Башкирии за неделю подорожали морковь и капуста

А вот упали в цене за неделю такие продукты, как огурцы (12,1%), вареная колбаса (2,7%), яйца и свежие помидоры (2,4%). Также незначительно подешевели сухие молочные смеси для детского питания, соль, говядина, рис, сметана, овощные и мясные консервы для детского питания, мороженая рыба, жирный творог, молоко цельное пастеризованное, печенье, сыры, шоколадные конфеты, сосиски, сардельки, баранина и фруктово-ягодные консервы для детского питания.