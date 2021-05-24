В Башкирии за неделю подорожали морковь и капуста

Специалисты Башстата опубликовали новые результаты мониторинга цен на продукты в магазинах республики. Стало известно, какие товары стали дороже.
Дороже всего за неделю стала морковь и свежая капуста (5,4%). Теперь за килограмм этих овощей придётся отдать 52 и 26 рублей.
Также подорожали: варёно-копчённая колбаса (3,6%), лук (2,3%), черный чай, цельное стерилизованное молоко, мука, макароны, мясные консервы, карамель, сливочное масло, маргарин, куры, картофель, яблоки, свинина, вермишель и хлеб (0,1-2%).
А вот упали в цене за неделю такие продукты, как огурцы (12,1%), вареная колбаса (2,7%), яйца и свежие помидоры (2,4%). Также незначительно подешевели сухие молочные смеси для детского питания, соль, говядина, рис, сметана, овощные и мясные консервы для детского питания, мороженая рыба, жирный творог, молоко цельное пастеризованное, печенье, сыры, шоколадные конфеты, сосиски, сардельки, баранина и фруктово-ягодные консервы для детского питания.