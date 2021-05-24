В Уфе домашний кот застрял в окне и погиб

Уфимская семья потеряла любимого питомца. Их домашний кот застрял в окне в жару и погиб. Подробности произошедшего рассказывает издание UfacityNews.ru.

Инцидент произошёл в доме по улице Академика Королёва. Пушистик попытался вылезти в приоткрытое окно, но застрял. Его передняя часть тела оказалась на улице, а задняя осталась в квартире.

Несчастного кота увидела соседка, которой удалось узнать номер хозяина квартиры. Когда уфимец приехал на помощь к своему питомцу, он был уже совсем слаб. Его задние лапки окоченели – кот умер на руках у хозяина, как только его вытащили.