Жители Башкирии смогут увидеть удивительное небесное явление

Луна будет ближе всего к Земле, поэтому будет казаться намного больше, чем обычно. Такое явление называют суперлунием. Понаблюдать за Суперлуной можно будет три часа – с 14:45 до 17:52.

Интересно, что суперлуние в этом году будет совпадать с лунным затмением. Однако жителям Башкирии затмение видно не будет. За ним смогут понаблюдать лишь в Юго-Восточной Азии, Азии, Австрии, на западном побережье Америки и на Дальнем Востоке.