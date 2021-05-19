Две школьницы из Башкирии победили в Международном конкурсе «Письмо солдату»

В России с 23 марта по 15 апреля прошёл Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ», который был посвящён 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Со всей страны было предоставлено около 25 тысяч работ разного формата: письмо, рисунок, видеоролик. Сначала все участники прошли региональный этап, а после попали на федеральный уровень. Из Башкирии было отправлено около 600 творческих работ – 20 прошли в федеральный отбор.