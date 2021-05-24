В Башкирии жестокий ревнивец избил возлюбленную скалкой

В полицию Сибая обратились медики – они рассказали, что к ним доставили жестоко избитую 40-летнюю горожанку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

40-летняя горожанка и его 37-летний возлюбленный возвращались домой после посиделок с друзьями. Между ними вспыхнула ссора на почве ревности, а потом мужчина начал избивать несчастную. Дома побои продолжились, но уже с применением скалки. Только после того, как пьяный ревнивец уснул, женщина смогла уйти из дома к своей матери, которая и вызвала медиков.