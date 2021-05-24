В Башкирии двум аферисткам, похитившим почти 40 млн, условный срок заменили на реальный

Две мошенницы из Башкирии получили за свое преступление условный срок, однако суд изменил приговор. Женщины похитили почти 40 млн рублей.

57-летней Ириной Ермиловой и 66-летней Татьяной Абушахминой было создано ООО «Спектр». В 2016 году аферистки заключили договор на поставку стройматериалов на сумму более 36 миллионов рублей. Товар был оплачен покупателями, однако поставщик не мог выполнять взятые обязательства: фирма продавала продукты питания.