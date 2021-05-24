В Башкирии двум аферисткам, похитившим почти 40 млн, условный срок заменили на реальный

Две мошенницы из Башкирии получили за свое преступление условный срок, однако суд изменил приговор. Женщины похитили почти 40 млн рублей.
57-летней Ириной Ермиловой и 66-летней Татьяной Абушахминой было создано ООО «Спектр». В 2016 году аферистки заключили договор на поставку стройматериалов на сумму более 36 миллионов рублей. Товар был оплачен покупателями, однако поставщик не мог выполнять взятые обязательства: фирма продавала продукты питания.
Полученные деньги были потрачены обвиняемыми на личные нужды. Кроме того, Ермилова похитила у двух коммерческих фирм почти 2 млн рублей под видом выполнения услуг и поставки товара.
Женщины вину не признали, ущерб не возместили. Верховный суд Башкирии изменил приговор, назначив Ермиловой 5 с половиной лет лишения свободы, Абушахминой – 3 года 10 месяцев. Женщины взяты под стражу в зале суда.