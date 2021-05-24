В Уфе осудили молодого мотоциклиста, который задавил многодетную мать

В Уфе осудили 20-летнего парня, которого обвиняют в смерти местной жительницы. Его осудили по статье «нарушение лицом, управляющим мотоциклом правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Инцидент произошёл ещё в июле 2020 года. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения управлял мотоциклом. В какой-то момент он допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу в установленном для этого месте.

Пострадавшая получила тяжёлые травмы и в этот же день скончалась в больнице. Без мамы остались три несовершеннолетних ребёнка.