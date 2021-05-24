Башкирия из-за аномальной жары теряет более половины озимых

Башкортостан теряет более половины озимых культур из-за аномально жаркой весны, аграрии вынужденно меняют тактику. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

Засеяно 95% площадей. Как заявил Ильшат Фазрахманов, ситуация балансирует на грани чрезвычайной. Растения не гибнут, но их развитие замедлилось. Хорошо себя чувствуют только сорняки. Также начинается заготовка кормов, и это тоже редкое явление происходит задолго до запланированных сроков. За развитием ситуации следят в режиме реального времени.

Фото №1 - Башкирия из-за аномальной жары теряет более половины озимых

Мы уже теряем объем производства зерна, озимые не дадут более половины того запланированного количества тонн. Мы видим, что аграрии поменяли тактику и больше упор будут делать на масличные, сахарную свеклу, лен и гречиху.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

О главных темах оперативного совещания в правительстве подробно расскажем сегодня в 21:30.

Уфимская волна