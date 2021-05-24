В Уфе спасатели и волонтеры устраняют природный пожар

В Уфе между микрорайоном «Серебряный ручей» и деревней Романовка горит трава. Рядом жилые дома. Со стороны садового товарищества местные жители сделали опашку.
На месте работают пожарные и добровольцы. Спасатели выезжали сегодня на учения, однако пришлось бороться с реальной угрозой. Усложняет процесс ветер. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что в Башкортостане горит природный парк «Иремель». Видео лесного пожара на границе Белорецкого и Учалинского районов выложила в сеть очевидец. По словам автора ролика, с огнём борются спасатели и волонтёры. Природный парк «Иремель» был закрыт для посещения до 4 июня из-за пожароопасного периода.