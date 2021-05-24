В Уфе спасатели и волонтеры устраняют природный пожар

В Уфе между микрорайоном «Серебряный ручей» и деревней Романовка горит трава. Рядом жилые дома. Со стороны садового товарищества местные жители сделали опашку.

На месте работают пожарные и добровольцы. Спасатели выезжали сегодня на учения, однако пришлось бороться с реальной угрозой. Усложняет процесс ветер. Причина пожара устанавливается.