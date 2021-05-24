В Башкирии за выходные коронавирус унес жизни 7 человек

Семь жителей республики погибли от COVID-19 за минувшие выходные. Заразились коронавирусом еще 178 человек.

Как сообщает региональный оперштаб, на данный момент с новой коронавирусной инфекцией борются 1703 пациента. Стационарное лечение проходят 142 человека, из них у 24 пациентов тяжелое состояние. Двое находятся на аппарате ИВЛ. У остальных заболевание протекает в легкой форме, они проходят лечение на дому.