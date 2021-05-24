В Башкирии в 2021 году обновят почти 9 тысяч км дорожной разметки

К нанесению линий на трассах приступили по дороге из Уфы в Белорецк. Всего работы сейчас идут в 11 районах.

Все соответствует ГОСТу. Особое внимание дорожные специалисты уделяют качеству исполнения работ и самих материалов. Обязательно замеряются показатели световозвращения в темное время суток и светоотражения при дневном или искусственном освещении. Такой контроль качества проводится после нанесения разметки на каждом участке дороги.

В текущем году в Башкортостане нанесут разметку почти на 9 тысячах километров трасс. Устойчивыми красками – на межмуниципальных дорогах, на региональных будет использована уже другая технология.

Осевая разметка на региональных дорогах из термопластика. Этот материал, в отличие от краски, сохраняется на асфальте в течение 12 месяцев. Здесь можно увидеть, что разметка с прошлого года ещё не стерлась. Новую нанесут поверх прежней, чтобы пунктиры стали ярче.

Спустя время термопластик свои свойства теряет, и поэтому мы его освежаем. Это необходимо. Ильшат Ишмуратов, заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Все работы начались еще в конце апреля. Сейчас их ведут в 11 районах. Подрядная организация задействовала более 40 единиц техники.

У нас вся техника новая, хорошая, обеспечим качество и результат. Максим Муравщик, представитель подрядной организации