В Уфе система «Инцидент» помогла горожанам добиться ремонта дороги

Глядя на эти кадры, невозможно не согласиться с автором видеоролика. Дорога действительно вся разбита, и по многочисленным ямам даже внедорожники пробираются с трудом. Что уж говорить про легковые автомобили. Пешеходам приходилось не легче. Устав от бездорожья, жители домов по улице Крупской написали о своей проблеме на странице Главы Башкортостана Радия Хабирова во «ВКонтакте». И для наглядности прикрепили этот ролик.
Работы в оперативном порядке выполнила служба по благоустройству Советского района города Уфы. Оценив масштабы, специалисты пришли к мнению, что обычным ямочным ремонтом проблему не исправить.
Весной система «Инцидент-менеджмент» традиционно фиксирует увеличение количества обращений по дорожному ремонту.
Ответ был дан и на обращение жителей улице Крупской. Уфимцы поблагодарили за оперативную реакцию и надеются, что в ближайшие годы ремонт на данном участке дороги больше не потребуется.