В Уфе система «Инцидент» помогла горожанам добиться ремонта дороги

Глядя на эти кадры, невозможно не согласиться с автором видеоролика. Дорога действительно вся разбита, и по многочисленным ямам даже внедорожники пробираются с трудом. Что уж говорить про легковые автомобили. Пешеходам приходилось не легче. Устав от бездорожья, жители домов по улице Крупской написали о своей проблеме на странице Главы Башкортостана Радия Хабирова во «ВКонтакте». И для наглядности прикрепили этот ролик.

Чаще всего обращения жителей приходят через социальные сети главы республики Радия Хабирова. 9 апреля к нам обратился житель с просьбой отремонтировать дорогу по улице Крупской. Дорога была в плохом состоянии, было много ям. Мы это обращение приняли, передали в службу по благоустройству района. К 12 мая работы были уже завершены.

Кристина Идрисова, специалист сектора по обеспечению реализации приоритетных программ УЖКХИС администрации Советского района г. Уфы
Фото №1 - В Уфе система «Инцидент» помогла горожанам добиться ремонта дороги

Работы в оперативном порядке выполнила служба по благоустройству Советского района города Уфы. Оценив масштабы, специалисты пришли к мнению, что обычным ямочным ремонтом проблему не исправить.

Дорога была в ужасном состоянии. Мы сняли весь старый асфальт и уложили новое полотно. Машины здесь практически не могли передвигаться, ездили постоянно в объезд. Новый асфальт уложили на площади 1500 квадратных метров.

Имиль Абдрашитов, мастер службы по благоустройству Советского района г. Уфы
Фото №2 - В Уфе система «Инцидент» помогла горожанам добиться ремонта дороги

Весной система «Инцидент-менеджмент» традиционно фиксирует увеличение количества обращений по дорожному ремонту.

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Ответ был дан и на обращение жителей улице Крупской. Уфимцы поблагодарили за оперативную реакцию и надеются, что в ближайшие годы ремонт на данном участке дороги больше не потребуется.

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