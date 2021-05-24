В Уфе система «Инцидент» помогла горожанам добиться ремонта дороги

Глядя на эти кадры, невозможно не согласиться с автором видеоролика. Дорога действительно вся разбита, и по многочисленным ямам даже внедорожники пробираются с трудом. Что уж говорить про легковые автомобили. Пешеходам приходилось не легче. Устав от бездорожья, жители домов по улице Крупской написали о своей проблеме на странице Главы Башкортостана Радия Хабирова во «ВКонтакте». И для наглядности прикрепили этот ролик.