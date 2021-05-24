Аномальная жара в Башкирии: как спасаться и когда отступит

В Уфе побит абсолютный температурный максимум в +35 градусов. Столбики термометров никогда ранее не поднимались до такой отметки. Специалисты советуют пить больше жидкости, а садоводам заниматься работами только утром. Когда аномальная жара отступит?

Нежирные блюда, витаминный компот. Диета – обязательная часть оздоровления пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Анна Хачина несколько лет назад перенесла две операции в кардиоцентре. Аномальная майская жара сразу отразилась на ее самочувствии, оставаться дома было попросту опасно.

В 12-м и 15-м году была оперирована здесь, с этого момента я наблюдаюсь после хирургического вмешательства. И с наступлением жары стало очень плохо. Участилась аритмия, что и привело меня сюда. Я позвонила врачу, ночью спать не могла. Анна Хачина

Пациентов с инфарктами и инсультами в такую жару становится больше. Сосуды расширяются, давление скачет, кровь сгущается – обостряются хронические заболевания. В зоне риска те, кто страдает сахарным диабетом, артериальной гипертензией, онкозаболеваниями. Медики рекомендуют сразу обращаться в больницу. Дачникам работать лучше в утренние часы, а вот пить воду в большом количестве советуют не всем.

Пациентам, которые имеют хронические заболевания, например, артериальную гипертонию. Лучше учитывать количество выпитой воды. От большего количества воды гипертензия будет увеличиваться. Людям без хронических заболеваний можно увеличивать количество воды. Гузель Гумерова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Республиканского кардиологического центра

А вот спастись дома или в офисе от жары можно при помощи кондиционера. Правда, такого ажиотажа на охлаждающие аппараты в мае не было никогда, говорят в офисах продаж. На минимальную площадь квартиры, к примеру, в 20 квадратных метров кондиционер можно купить за 15 тысяч рублей.

Сейчас температура как летом в июле. И спрос такой же, как в июле. День максимально заполнен, звонки не прекращаются. Монтаж расписан, кого-то тяжело планировать. На две недели минимум уже. Андрей Иванов, сотрудник магазина по продаже кондиционеров

Причину жары синоптики объясняют теплым воздухом из Средней Азии. Температура в Уфе сегодня достигла +35 градусов, но уже в ближайшие дни на территорию Башкортостана придет холодный фронт.

Температура воздуха будет постепенно понижаться. Ночью от +13…+18 к 27 мая до +5…+10 градусов. Днем от +30…+35 до +19…+24 градусов. Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра