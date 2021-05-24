Аномальная жара в Башкирии: как спасаться и когда отступит

В Уфе побит абсолютный температурный максимум в +35 градусов. Столбики термометров никогда ранее не поднимались до такой отметки. Специалисты советуют пить больше жидкости, а садоводам заниматься работами только утром. Когда аномальная жара отступит?
Нежирные блюда, витаминный компот. Диета – обязательная часть оздоровления пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Анна Хачина несколько лет назад перенесла две операции в кардиоцентре. Аномальная майская жара сразу отразилась на ее самочувствии, оставаться дома было попросту опасно.
Пациентов с инфарктами и инсультами в такую жару становится больше. Сосуды расширяются, давление скачет, кровь сгущается – обостряются хронические заболевания. В зоне риска те, кто страдает сахарным диабетом, артериальной гипертензией, онкозаболеваниями. Медики рекомендуют сразу обращаться в больницу. Дачникам работать лучше в утренние часы, а вот пить воду в большом количестве советуют не всем.
А вот спастись дома или в офисе от жары можно при помощи кондиционера. Правда, такого ажиотажа на охлаждающие аппараты в мае не было никогда, говорят в офисах продаж. На минимальную площадь квартиры, к примеру, в 20 квадратных метров кондиционер можно купить за 15 тысяч рублей.
Причину жары синоптики объясняют теплым воздухом из Средней Азии. Температура в Уфе сегодня достигла +35 градусов, но уже в ближайшие дни на территорию Башкортостана придет холодный фронт.
Кстати, в Уфе сегодня побит абсолютный температурный максимум. В 52-м году столбики термометров показали 32,7 градусов тепла. И этот показатель был рекордным. И если, по словам синоптиков, аномальная жара в ближайшее время начнет спадать, то вот живительной влаги в виде дождя пока не предвидится.