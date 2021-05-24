Подготовка к ЕГЭ и потеря озимых: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Башкортостан теряет более половины озимых культур из-за аномально жаркой весны, аграрии вынужденно меняют тактику. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Какие еще темы поднимались на заседании?
Посевная кампания в завершающей стадии, аграрии засеяли более 95 процентов площадей. Аномально жаркая весна вынуждает менять тактику. Как заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, ситуация балансирует на грани чрезвычайной. Растения не гибнут, но их развитие замедлилось. Хорошо себя чувствуют только сорняки. Также начинается заготовка кормов, и это тоже редкое явление происходит задолго до запланированных сроков. За развитием ситуации следят в режиме реального времени.
1300 выпускников в этом году отказались от сдачи ЕГЭ. Это те, кто не планирует поступать в вузы, сообщил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. В этом году экзамены будут сдавать около 19 тысяч выпускников. Радий Хабиров пожелал удачи школьникам.
Китай стал главным внешнеэкономическим партнером Башкортостана по итогам первого квартала этого года. Как рассказала председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева, в Китай отправлялись механическое оборудование и техника, масла, жиры, каучук, резино-технические изделия. При этом в число десяти ведущих контрагентов республики впервые попали США.
Радий Хабиров призвал активнее наводить порядок в сфере наружной рекламы. За год силами муниципалитетов и собственников демонтировали 450 незаконных рекламных конструкций из-за несоответствия их архитектурному облику и технического состояния, а также нарушения ГОСТа.
Также на оперативном совещании в правительстве обсудили новые данные по проекту высокоскоростной магистрали М12 Москва – Екатеринбург, о которой говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Делегация Башкортостана успешно защитила проект участка дороги трассы М12, который пройдет через нашу республику, а также проект реконструкции трассы М7. Кроме того, регион получит федеральные средства на создание опорной сети дорог.