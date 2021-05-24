Подготовка к ЕГЭ и потеря озимых: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Башкортостан теряет более половины озимых культур из-за аномально жаркой весны, аграрии вынужденно меняют тактику. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Какие еще темы поднимались на заседании?

Посевная кампания в завершающей стадии, аграрии засеяли более 95 процентов площадей. Аномально жаркая весна вынуждает менять тактику. Как заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, ситуация балансирует на грани чрезвычайной. Растения не гибнут, но их развитие замедлилось. Хорошо себя чувствуют только сорняки. Также начинается заготовка кормов, и это тоже редкое явление происходит задолго до запланированных сроков. За развитием ситуации следят в режиме реального времени.

Мы уже теряем объем производства зерна, озимые не дадут более половины того запланированного количества тонн. Аграрии поменяли тактику и больше упор будут делать на масличные, сахарную свеклу, лен и гречиху. Ильшат Фазрахманов заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

1300 выпускников в этом году отказались от сдачи ЕГЭ. Это те, кто не планирует поступать в вузы, сообщил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. В этом году экзамены будут сдавать около 19 тысяч выпускников. Радий Хабиров пожелал удачи школьникам.

Наша республика находится на хорошем уровне, в так называемой «зелёной» зоне по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Эту позицию необходимо удерживать и дальше. Пожелаем нашим выпускникам успехов на экзаменах! Минувший учебный год был для них очень сложным. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Китай стал главным внешнеэкономическим партнером Башкортостана по итогам первого квартала этого года. Как рассказала председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева, в Китай отправлялись механическое оборудование и техника, масла, жиры, каучук, резино-технические изделия. При этом в число десяти ведущих контрагентов республики впервые попали США.

По итогам первого квартала 2021 года внешнеторговый оборот Башкортостана увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млрд долларов США. При этом экспорт увеличился более чем на 16% и составил около 860 млн долларов США. Импорт увеличился почти на 3% составив 164 млрд долларов США. Маргарита Болычева, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям

Радий Хабиров призвал активнее наводить порядок в сфере наружной рекламы. За год силами муниципалитетов и собственников демонтировали 450 незаконных рекламных конструкций из-за несоответствия их архитектурному облику и технического состояния, а также нарушения ГОСТа.

Отрасль демонстрирует хорошие показатели. Мы видим позитивную динамику в части борьбы с незаконной рекламой. Наведение порядка в этой сфере – залог улучшения конкурентной среды и увеличения поступлений в местные бюджеты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан