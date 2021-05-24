Подготовка к ЕГЭ и потеря озимых: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Башкортостан теряет более половины озимых культур из-за аномально жаркой весны, аграрии вынужденно меняют тактику. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Какие еще темы поднимались на заседании?

Посевная кампания в завершающей стадии, аграрии засеяли более 95 процентов площадей. Аномально жаркая весна вынуждает менять тактику. Как заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, ситуация балансирует на грани чрезвычайной. Растения не гибнут, но их развитие замедлилось. Хорошо себя чувствуют только сорняки. Также начинается заготовка кормов, и это тоже редкое явление происходит задолго до запланированных сроков. За развитием ситуации следят в режиме реального времени.

Мы уже теряем объем производства зерна, озимые не дадут более половины того запланированного количества тонн. Аграрии поменяли тактику и больше упор будут делать на масличные, сахарную свеклу, лен и гречиху.

Ильшат Фазрахманов заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан
Фото №1 - Подготовка к ЕГЭ и потеря озимых: основные темы оперативки с Радием Хабировым

1300 выпускников в этом году отказались от сдачи ЕГЭ. Это те, кто не планирует поступать в вузы, сообщил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. В этом году экзамены будут сдавать около 19 тысяч выпускников. Радий Хабиров пожелал удачи школьникам.

Наша республика находится на хорошем уровне, в так называемой «зелёной» зоне по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Эту позицию необходимо удерживать и дальше. Пожелаем нашим выпускникам успехов на экзаменах! Минувший учебный год был для них очень сложным.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Подготовка к ЕГЭ и потеря озимых: основные темы оперативки с Радием Хабировым
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Китай стал главным внешнеэкономическим партнером Башкортостана по итогам первого квартала этого года. Как рассказала председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева, в Китай отправлялись механическое оборудование и техника, масла, жиры, каучук, резино-технические изделия. При этом в число десяти ведущих контрагентов республики впервые попали США.

По итогам первого квартала 2021 года внешнеторговый оборот Башкортостана увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млрд долларов США. При этом экспорт увеличился более чем на 16% и составил около 860 млн долларов США. Импорт увеличился почти на 3% составив 164 млрд долларов США.

Маргарита Болычева, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям

Радий Хабиров призвал активнее наводить порядок в сфере наружной рекламы. За год силами муниципалитетов и собственников демонтировали 450 незаконных рекламных конструкций из-за несоответствия их архитектурному облику и технического состояния, а также нарушения ГОСТа.

Отрасль демонстрирует хорошие показатели. Мы видим позитивную динамику в части борьбы с незаконной рекламой. Наведение порядка в этой сфере – залог улучшения конкурентной среды и увеличения поступлений в местные бюджеты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на оперативном совещании в правительстве обсудили новые данные по проекту высокоскоростной магистрали М12 Москва – Екатеринбург, о которой говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Делегация Башкортостана успешно защитила проект участка дороги трассы М12, который пройдет через нашу республику, а также проект реконструкции трассы М7. Кроме того, регион получит федеральные средства на создание опорной сети дорог.

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