Известны подробности суда над гонщиком из Уфы, прокатившем на капоте инспектора

Скандально известному гонщику-блогеру на БМВ сегодня вынесли приговор. Водитель элитной иномарки в прошлом году сбил инспектора в Уфе и скрылся. Артура Газизова объявили тогда в федеральный розыск, однако он явился с повинной сам. Несколько месяцев назад мужчину взяли под стражу. Сегодня состоялись прения сторон и вынесли решение суда.

В зал суда Артура Газизова привезли из СИЗО. Там мужчина находился полгода. Перед камерой будто специально подсудимый демонстрирует тыльную часть руки, поправляя маску. На кисти красные пятна, похожие на следы от затушенных сигарет.

Еще раз извиняюсь перед потерпевшим. Артур Газизов, подсудимый

Когда мы говорим о наказании, мы хотим, чтобы человек исправился, или просто стремимся покарать его? Я думаю, правильный первый вариант. Адвокат Артура Газизова

Мужчину судят за ДТП, которое случилось 3 ноября 2020 года на улице Менделеева в Уфе. Артур Газизов сел за руль «Мерседеса» с номерами 777 без водительского удостоверения, словно понадеялся на удачу цифр. Не помогло. Нарушитель был в сводках, его попытались остановить полицейские, одного из них водитель сбил и прокатил несколько метров на капоте. Инспектора госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Сторона обвинения предлагала лишение свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима. Альберт Мингазов, старший помощник прокурора

Потерпевший – полицейский Азат Нигмаджанов. Он потребовал денежную компенсацию. Суд назначил выплатить пострадавшему 270 тысяч рублей.