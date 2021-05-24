В Уфе пожарным пришлось тушить настоящий пожар вместо учебного

Учения по ликвидации пала сухой травы в Демском районе Уфы сегодня отменили. Вместо тушения условного пожара пришлось бороться с реальным огнем. Между микрорайоном «Серебряный ручей» и деревней Романовкой недалеко от жилых массивов загорелась трава.

В огне территория между микрорайоном «Серебряный ручей» и деревней Романовка. Горит сухая трава. В потенциальной опасности сразу три садовых товарищества: Дачник, Зодчий и Ветеран. В первую очередь силами коммунальных служб Демского района производится опашка земли, чтобы огонь не добрался до дачных участков. На помощь четырем пожарным расчетам приходят люди с ранцами. Это добровольные дружины по тушению пожаров, созданные на базе управления жилищного хозяйства и предприятия по благоустройству Демского района. За спиной у каждого по 10 литров воды.

– Скажите, а с ранцами получается тушить, в чем сейчас Ваша задача? – Не допустить дальнейшего возгорания, вот по краям ходим, тушим траву. – Есть польза от этих ранцев? – Ну есть, конечно, польза, немного все равно помогает. Линар Булатов, сотрудник службы по благоустройству Дёмского района г. Уфы

Они как раз должны были сегодня во второй половине дня участвовать в учениях недалеко от Демского карьера. Но выехать пришлось немного в другом направлении – на настоящий пожар.

В Демском районе сегодня были запланированы противопожарные учения по тушению сухой травы. Их пришлось отменить из-за того, что на территории муниципалитета произошло настоящее возгорание. И навыки уже отрабатывали в реальных условиях.

Со стороны улицы Романовка возгорание практически локализовано, также задействована вся коммунальная техника Демского района, помимо этого, оказана помощь со стороны Ленинского района, также их поливомойки приехали для заправки техники пожаротушения. Аскар Батталов, первый заместитель главы администрации Демского района г. Уфы