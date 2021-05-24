В Уфе пожарным пришлось тушить настоящий пожар вместо учебного

Учения по ликвидации пала сухой травы в Демском районе Уфы сегодня отменили. Вместо тушения условного пожара пришлось бороться с реальным огнем. Между микрорайоном «Серебряный ручей» и деревней Романовкой недалеко от жилых массивов загорелась трава.
В огне территория между микрорайоном «Серебряный ручей» и деревней Романовка. Горит сухая трава. В потенциальной опасности сразу три садовых товарищества: Дачник, Зодчий и Ветеран. В первую очередь силами коммунальных служб Демского района производится опашка земли, чтобы огонь не добрался до дачных участков. На помощь четырем пожарным расчетам приходят люди с ранцами. Это добровольные дружины по тушению пожаров, созданные на базе управления жилищного хозяйства и предприятия по благоустройству Демского района. За спиной у каждого по 10 литров воды.
Они как раз должны были сегодня во второй половине дня участвовать в учениях недалеко от Демского карьера. Но выехать пришлось немного в другом направлении – на настоящий пожар.
В Демском районе сегодня были запланированы противопожарные учения по тушению сухой травы. Их пришлось отменить из-за того, что на территории муниципалитета произошло настоящее возгорание. И навыки уже отрабатывали в реальных условиях.
Непотушенная сигарета, разведенный костер или, возможно, другая причина. Без человеческого фактора, скорее всего, не обошлось. Компетентным службам еще предстоит выяснить, из-за чего произошло возгорание сухой травы вблизи жилых массивов Демского района.