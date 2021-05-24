37 стран мира подтвердили своё участие во Всемирной Фольклориаде в Уфе

Среди них Испания, Австрия, США, Колумбия, Мексика, Италия, страны СНГ и Африканского континента, Азиатского региона. Мероприятие впервые пройдёт в России.

Всего организаторы ожидают приезда порядка 50 иностранных делегаций и до двух тысяч участников. Напомним, Всемирная Фольклориада, которую многие также называют Культурной Олимпиадой, должна была пройти в Башкортостане ещё в прошлом году. Однако в связи с пандемией мероприятие было решено перенести. Открытие Фольклориады состоится 3 июля в «Уфа-Арене».

Фото №1 - 37 стран мира подтвердили своё участие во Всемирной Фольклориаде в Уфе

Что принципиально, после торжественной церемонии во избежание концентрации участников зарубежные делегации будут рассредоточены в 34 муниципалитетах РБ, где они представят свои творческие программы.

Алла Манилова, заместитель министра культуры России
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