37 стран мира подтвердили своё участие во Всемирной Фольклориаде в Уфе

Всего организаторы ожидают приезда порядка 50 иностранных делегаций и до двух тысяч участников. Напомним, Всемирная Фольклориада, которую многие также называют Культурной Олимпиадой, должна была пройти в Башкортостане ещё в прошлом году. Однако в связи с пандемией мероприятие было решено перенести. Открытие Фольклориады состоится 3 июля в «Уфа-Арене».