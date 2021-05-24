В Башкирии прошел турнир по греко-римской борьбе в честь Дня Победы

В Стерлитамаке прошел турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне на призы главы администрации города. Участие в нем приняли юноши младше 11 лет.
Без слез не бывает больших побед. Турнир в Стерлитамаке – большое событие для этих мальчишек. На соревнования в честь Дня Победы приехали 250 борцов. Для каждого из них это серьезная проверка.
Турнир в таком формате прошел в первый раз. Несмотря на это состав участников подобрался весьма представительный. Сразу два десятка команд. В Стерлитамак приехали представители многих городов Башкортостана, а также гости из пяти регионов страны.
Турнир прошел на площадке дворца спорта «Стерлитамак-Арена». Республика продолжает подготовку к чемпионату мира среди юниоров. Он пройдет в августе в столице республики.
Турнир в Стерлитамаке посвятили Дню Победы. На площади перед ареной устроили выставку ретро-техники, оружия и экспонатов 170-й стрелковой дивизии. Для всех желающих работала полевая кухня, где можно было попробовать армейскую кашу.
Прошедший турнир – хороший шаг для Стерлитамака в развитии греко-римской борьбы. Город обладает традициями в этом виде спорта. Первый чемпион мира среди юниоров в истории республики Михаил Базуев родом из Стерлитамака.