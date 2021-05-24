В Башкирии прошел турнир по греко-римской борьбе в честь Дня Победы

В Стерлитамаке прошел турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне на призы главы администрации города. Участие в нем приняли юноши младше 11 лет.

Без слез не бывает больших побед. Турнир в Стерлитамаке – большое событие для этих мальчишек. На соревнования в честь Дня Победы приехали 250 борцов. Для каждого из них это серьезная проверка.

Мне нравится тут, потому что зал большой. Много людей. Самое главное – участие. Я проиграл, но самое главное, я понял, что это такое. Теперь буду еще лучше готовиться. Михаил Маурер, участник соревнований /г. Кумертау/

Турнир в таком формате прошел в первый раз. Несмотря на это состав участников подобрался весьма представительный. Сразу два десятка команд. В Стерлитамак приехали представители многих городов Башкортостана, а также гости из пяти регионов страны.

Борьба очень сильно развивается, впервые мы в Стерлитамаке открыли этот турнир на призы главы города. Сразу откликнулось много городов. Игорь Каширин, директор спортивной школы по спортивной борьбе г. Стерлитамака

Турнир прошел на площадке дворца спорта «Стерлитамак-Арена». Республика продолжает подготовку к чемпионату мира среди юниоров. Он пройдет в августе в столице республики.

Большое внимание руководством республики уделяется развитию всех видов борьбы. В том числе греко-римской. На сегодняшней день ей занимается более 8 тысяч человек в республике. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Турнир в Стерлитамаке посвятили Дню Победы. На площади перед ареной устроили выставку ретро-техники, оружия и экспонатов 170-й стрелковой дивизии. Для всех желающих работала полевая кухня, где можно было попробовать армейскую кашу.

Очень много было ветеранов здесь. Не только спорта, но были и ветераны ВОВ. К сожалению, их каждый день становится все меньше и меньше. Их ряды редеют. На парад пришло 14 ветеранов. Этот турнир станет традиционным. Владимир Куликов, глава администрации г. Стерлитамака