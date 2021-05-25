В Иглинском районе открыли обелиск участникам Великой Отечественной войны

В Охлебинино открыли обелиск участникам Великой Отечественной войны. На гранитных досках выбиты имена всех воинов-земляков. Деньги на строительство памятника выделили из республиканского бюджета, а вот благоустройство взяли на себя местные жители.

Собрали свыше 100 тысяч рублей и постелили брусчатку. В годы войны из Охлебинино на фронт ушли более трёхсот жителей, половина из которых погибли на полях сражений. Жители села гордятся своим героем Михаилом Анискиным, который одним танковым орудием разгромил колонну из 60 автомашин. За это был удостоен звания Героя Советского Союза.