Радий Хабиров потребовал организовать круглосуточную охрану детских лагерей

Организовать круглосуточную охрану детских лагерей потребовал Радий Хабиров. Глава региона провел заседание антитеррористической комиссии. В этом году в республике будут работать почти 2,5 тысячи детских оздоровительных организаций, где смогут отдохнуть 320 тысяч детей.

Все места отдыха должны быть оборудованы контрольно-пропускными пунктами, постоянным  видеонаблюдением и кнопками тревожной сигнализации. Глава региона потребовал устранить в образовательных учреждениях  все нарушения, выявленные во время рейдов после трагедии в Казани.

Фото №1 - Радий Хабиров потребовал организовать круглосуточную охрану детских лагерей

За антитеррористическую защищённость каждого лагеря и прилегающей территории мы с вами несём прямую ответственность. Все места отдыха детей должны находиться под особым контролем. Там должны быть круглосуточная охрана, контрольно-пропускные пункты, постоянное видеонаблюдение, кнопки тревожной сигнализации. Важно учесть особенности детского отдыха, познавательную и развлекательную программу лагерей, экскурсионные выезды, родительские дни и т.д. Дети постоянно должны быть под надёжной защитой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Было отмечено, что в  этом году ожидается  массовый наплыв отдыхающих в детские лагеря, поскольку с 20 мая стартовала программа туристического кешбэка. Благодаря ей родители смогут вернуть до 80 процентов стоимости путёвок.

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