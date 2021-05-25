Радий Хабиров потребовал организовать круглосуточную охрану детских лагерей

За антитеррористическую защищённость каждого лагеря и прилегающей территории мы с вами несём прямую ответственность. Все места отдыха детей должны находиться под особым контролем. Там должны быть круглосуточная охрана, контрольно-пропускные пункты, постоянное видеонаблюдение, кнопки тревожной сигнализации. Важно учесть особенности детского отдыха, познавательную и развлекательную программу лагерей, экскурсионные выезды, родительские дни и т.д. Дети постоянно должны быть под надёжной защитой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан