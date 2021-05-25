Радий Хабиров потребовал организовать круглосуточную охрану детских лагерей

Организовать круглосуточную охрану детских лагерей потребовал Радий Хабиров. Глава региона провел заседание антитеррористической комиссии. В этом году в республике будут работать почти 2,5 тысячи детских оздоровительных организаций, где смогут отдохнуть 320 тысяч детей.
Все места отдыха должны быть оборудованы контрольно-пропускными пунктами, постоянным видеонаблюдением и кнопками тревожной сигнализации. Глава региона потребовал устранить в образовательных учреждениях все нарушения, выявленные во время рейдов после трагедии в Казани.
Было отмечено, что в этом году ожидается массовый наплыв отдыхающих в детские лагеря, поскольку с 20 мая стартовала программа туристического кешбэка. Благодаря ей родители смогут вернуть до 80 процентов стоимости путёвок.