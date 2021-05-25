В Башкирии пройдет проверка систем оповещения «Внимание всем!»

В Башкирии с 25 по 27 мая с 9:30 до 16:00 пройдет проверка систем оповещения "Внимание всем!". Сирены длительностью до 5 секунд будут звучать поочередно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.
«Внимание всем!» – это сигнал, подаваемый при возникновении ЧС или в случае угрозы для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений.
25 мая 2021 года с 9:30 по 16:00 проверка электросирен будет проводиться в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах г. Уфа.
26 мая 2021 года с 10:30 по 16:00 проверка электросирен будет проводиться в Калининском и Орджоникидзевском районах г. Уфа.
27 мая 2021 года с 10:30 по 16:00 проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах г. Уфа и в остальных муниципальных образованиях Республики Башкортостан.
С 25 по 27 мая 2021 года в ночное время на территории республики так же будет проведена техническая проверка с перехватом каналов телевизионного и радиовещания.
Госкомитет РБ по ЧС просит жителей Башкирии пресекать слухи, любые проявления паники и соблюдать спокойствие.