В Башкирии пройдет проверка систем оповещения «Внимание всем!»

В Башкирии с 25 по 27 мая с 9:30 до 16:00 пройдет проверка систем оповещения "Внимание всем!". Сирены длительностью до 5 секунд будут звучать поочередно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.