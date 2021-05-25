На трассе в Башкирии столкнулись мотоцикл и внедорожник: есть пострадавший

Вчера, 24 мая, в Хайбуллинском районе произошла серьезная авария - мотоцикл столкнулся с встречным автомобилем Chevrolet Niva. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Фото №1 - На трассе в Башкирии столкнулись мотоцикл и внедорожник: есть пострадавший

Авария произошла на втором километре автодороги Татыр - Узяк - Самарское. За рулем автомобиля находился 39-летний мужчина, а мотоциклом управлял 35-летний местный житель.

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы. Мужчину доставили в больницу.

Известно, что пострадавший двигался за рулём двух колёсного транспорта без мотошлема. Кроме этого мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.

пресс-служба ГИБДД Башкирии

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: пресс-служба ГИБДД Башкирии.

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