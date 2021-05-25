В Уфе у студента нашли крупную партию наркотиков

В Уфе задержали 20-летнего студента с крупной партией наркотиков. Днём парень посещал колледж, а вечером занимался распространением запрещённых веществ.

Молодого человека задержали с поличным, когда он прятал очередной тайник-закладку. В ходе расследования выяснилось, что парень снял двухкомнатную квартиру, где занимался расфасовкой наркотических веществ. В его серванте было найдено более одно килограмма мефедрона.

Студент получал большие партии наркотиков, а потом расфасовывал их в порционные пакетики, связывался через интернет с покупателями и оставлял в указанном месте закладки.

Было возбуждено уголовное дело, парень задержан и сейчас даёт признательные показания.